Tre distinte operazioni nel vibonese hanno portato all’arresto di cinque persone: a Filadelfia, a Cessaniti e a Vibo Valentia.

A Filadelfia è stato arrestato un pregiudicato in seguito alla sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e la contestuale sostituzione con la misura della custodia cautelare in carcere, a seguito di reiterate violazioni documentate dai militari operanti. L'uomo, espletate le formalita' di rito, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Vibo Valentia per l'espiazione della pena.

A Cessaniti i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un idraulico e un operaio, entrambi pregiudicati. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti i due sono stati perquisiti in auto ma prima di essere bloccati avevano gettato dal finestrino della vettura in uso una busta in cellophane contenente 10 panetti da 100 grammi ciascuno di "ashish. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.

A Vibo Valentia, in via Machiavelli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione un operaio, già noto agli inquirenti, e un incensurato. Arma, denaro e sostanza stupefacente stati sequestrati e gli arrestati sottoposti ai domiciliari.