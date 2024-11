I rallentamenti si sono creati nel tratto tra Camigliatello e Cosenza: «Hanno pensato bene non solo di non lavorare di notte ma nemmeno di sabato e domenica e per pochi chimometri servono due ore di macchina. Così vogliamo fare turismo in Calabria?»

Giornata a dir poco complicata quello degli automobilisti che oggi avevano deciso di spostarsi lungo la Strada provinciale 107 Silana-Crotonese. Una parte della loro domenica l'hanno, infatti, passata incolonnati in mezzo traffico, camminando a passo di lumaca.

«È assurdo e impossibile trovare 5 semafori in 25 chilometri - hanno dichiarato un gruppo di automobilisti in merito alle condizioni di percorrenza della 107 silana-crotonese - Una situazione perlomeno caotica. La Strada di Grande Comunicazione, nel tratto Camigliatello-Cosenza, registra file chilometriche per via di 5 cantieri aperti. Tutti regolati da semafori».

«Ovviamente - attaccano gli automobilisti - per ridurre i tempi di consegna lavori, hanno pensato bene, non solo di non lavorare di notte ma nemmeno di sabato e domenica. E figurarsi se hanno lavorato durante la quarantena. Intanto per percorrere 25 chilometri di strada ci si impiega un paio d'ore. Benvenuti in Calabria. Ma così vogliamo fare turismo in Calabria?».