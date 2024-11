Tragedia sfiorata questa notte a Reggio Calabria. Quattro vigili del fuoco del comando provinciale di Viale Europa e due poliziotti sono rimasti feriti intorno all'1 e 20 nel corso di un intervento per spegnere un rogo all’interno di un esercizio commerciale nel quartiere S. Antonio. Proprio mentre stavano cercando di accedere all’interno dei locali, un’esplosione improvvisa li ha colpiti. Fortunatamente, la deflagrazione non ha prodotto danno troppo seri ai pompieri coinvolti. Qualcuno ha riportato delle fratture, qualcun'altro delle ustioni, ma nessuno è in pericolo di vita. Sono stati medicati al Grande ospedale metropolitano e poi dimessi. Dovranno tornare per successivi controlli. Indagini in corso per ricostruire le esatte cause che hanno determinato il rogo e poi l’esplosione.

Grande paura per quella che appare davvero come una tragedia sfiorata. Un ennesimo episodio in cui i vigili del fuoco hanno rischiato seriamente di riportare conseguenze pesanti, facendo tornare alla mente la terribile notte di Alessandria.