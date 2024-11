VIDEO | Tra di loro 17 sono riusciti a raggiungere una spiaggia di Seminara. Per altri 23 sono in corso le operazioni di soccorso

Sono circa quaranta i migranti rintracciati al largo di Palmi a bordo di una barca a vela. Tra di loro, 17 (tra questi un bambino) sono riusciti a raggiungere la spiaggia di Cala Janculla di Seminara, accessibile solo via mare. Tratti in salvo sono stati condotti al porto turistico di Palmi. Altri 23 non sono riusciti a raggiungere la spiaggia e sono tornati indietro. Per questi sono in corso le operazioni di soccorso. I migranti, curdi iracheni e curdi iraniani, stanno bene e non segnalano particolari situazioni critiche.