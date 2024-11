Sarebbe da ricercare non nelle procedure di espletamento, ma in quelle di stesura del bando, il reato di turbata libertà degli incanti continuata e in concorso ipotizzato dalla Procura di Catanzaro nell’ambito dell’erogazione dei fondi stanziati nel 2016 per il Circuito Teatrale Regionale. L’avviso pubblico, secondo i magistrati, sarebbe stato redatto per garantire, attraverso la richiesta di alcuni particolari requisiti e l’omissione di altri, un punteggio più alto a quelle compagnie più vicine all’entourage del presidente della Regione Mario Oliverio, risultate poi in effetti aggiudicatarie del finanziamento. A suffragare questa ipotesi, riferiscono fonti accreditate, vi sarebbe lo scambio di alcune mail intercettate dagli inquirenti, contenenti la bozza del testo dell’avviso pubblico ed alcune indicazioni e correzioni trasmesse agli uffici direttamente da persone esterne all’amministrazione regionale ma interessate all’esito della procedura concorsuale.