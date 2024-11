I fatti sarebbero avvenuti nella giornata di ieri. Il presunto aggressore avrebbe prima colpito con una sedia alla testa la vittima e poi lo avrebbe ferito con un coltello a serramanico. Il 46enne non è in pericolo di vita

È accusato di avere accoltellato un uomo al culmine di una lite. Per questo motivo, un pescatore di 59 anni di Cirò Marina, nel Crotonese, è stato arrestato dai carabinieri di Crotone per tentato omicidio. I fatti secondo quanto accertato dai militari si sono verificati nella giornata di ieri, 25 novembre, nei pressi di un bar dove l’indagati avrebbe raggiunto il 46enne colpendolo prima per due volte al capo con una sedia e, successivamente, allo sterno con un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri e 9 di lama.

La vittima procurandole ha riportato una profonda ferita al petto che ha reso necessario il suo immediato trasporto all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone e il ricovero in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Al termine degli accertamenti di rito, l’arrestato è stato condotto al carcere di Crotone e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante del provvedimento, in attesa dell’udienza di convalida, che si svolgerà nei prossimi giorni