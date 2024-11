Un'anziana donna ha tentato il suicidio gettandosi in mare ma è stata salvata dai carabinieri allertati da un cittadino

I militari della Radiomobile di Cirò Marina sono intervenuti in località “Santa Focà” dove una donna anziana si sarebbe gettata nelle acque del mare, per togliersi la vita. I Carabinieri, allertati da un cittadino che avrebbe assistito al gesto, si sono tuffati in acqua riuscendo, con fatica, a trarre in salvo la donna, che aveva già perso i sensi, praticandole i primi soccorsi e mantenendola vigile fino all’arrivo del 118. La donna è stata trasportata presso l’ospedale civile di Crotone dove il personale medico l’ha dichiarata non in pericolo di vita, sottoponendola alle cure del caso.