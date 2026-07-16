Aveva occupato circa 375 metri quadrati di pubblico demanio marittimo in più rispetto a quelli previsti dalla concessione in suo possesso. Per questo la Capitaneria di porto ha denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone il titolare di uno stabilimento balneare, sul litorale di Cirò Marina, per diverse ipotesi di reato.



A seguito dei controlli, eseguiti nell'ambito dell'operazione 'Mare e laghi sicuri 2026', l'area demaniale occupata abusivamente è stata sgomberata dal titolare stesso dello stabilimento, che ha provveduto subito a rimuovere ombrelloni e sdraio. L'area è stata restituita alla pubblica fruizione. Oltre alla segnalazione alla Procura è stato interessato il Comune per quantificare e riscuotere gli indennizzi dovuti per l'occupazione abusiva.