Un uomo di 33 anni è stato rinvenuto da una pattuglia dei carabinieri, intorno alle 3.30 della notte scorsa, sulla strada statale 106 nei pressi di Cirò Marina con diverse lesioni sul corpo. Il giovane ferito, originario e residente nell’area cirotana, si trovava accanto alla sua auto, ferma all’altezza del km 278.

I carabinieri della locale compagnia hanno avviato indagini e accertamenti per chiarire le dinamiche di quanto capitato al 33enne, che si trova ora ricoverato in ospedale. I militari dell’Arma stanno cercando di appurare come o chi abbia procurato le lesioni al giovane. Da chiarire anche perché l’uomo si trovasse a quell’ora nel posto in cui è stato rinvenuto.