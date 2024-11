I carabinieri hanno sequestrato un chilo tra marijuana e cocaina. Il valore al dettaglio della sostanza si aggira intorno ai 40 mila euro

Oltre un chilo di droga, tra cocaina e marijuana, è stato scoperto e sequestrato a Cirò dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina.



I militari del Nucleo radiomobile, coadiuvati dal Nucleo cinofili di Vibo, nel corso di una serie di perquisizioni effettuate nel centro storico della cittadina, hanno trovato un primo nascondiglio nel sottoscala di un'abitazione abbandonata all'interno del quale c'erano delle sostanze utilizzate per il taglio della cocaina e delle buste di plastica per il confezionamento delle dosi. Nello stesso luogo è stato trovato anche un caricatore di una pistola con tre proiettili.



In un'altra casa abbandonata, utilizzata come deposito della droga, all'interno di un involucro impermeabile, sono stati trovati 560 grammi di cocaina, mentre poco distante, in un'altra busta di plastica, altri 510 grammi di marijuana. Il valore al dettaglio della sostanza stupefacente sequestrata si aggira intorno a oltre 40 mila euro. (Ansa)