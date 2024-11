Un uomo di 36 anni è stato sanzionato per le violazioni amministrative relative alla commercializzazione di prodotto ittico sotto dimensionato nonché privo della relativa etichettatura.

Nella sua auto, durante un controllo congiunto operato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, personale della Polstrada di Crotone e della Capitaneria di Porto, sono stati rinvenuti 80 cassette in polistirolo contenenti 460 kg di novellame di sarda.

Il prodotto, occultato nel bagagliaio posteriore della vettura, è stato sequestrato ed essendo dichiarato edibile dall'ASP, sarà devoluto in beneficenza a istituti e mense locali. Per l’uomo, accompagnato presso gli uffici della Capitaneria di Porto, è scattata una salatissima sanzione per un ammontare complessivo di 75 mila euro (25 mila euro in misura ridotta).