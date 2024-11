Singolare protesta a Cirò Marina messa in scena dal presidnete del comitato viabilità, infrastruttura, trasporti e ambiente (Vita), Nando Amoruso che si è incatenato ad una croce di legno inscenando una via Crucis sulla statale 106.

CIRO' MARINA (KR) - Lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la statale 106, nel tratto di Cirò Marina, è stato denunciato dal Presidente del Comitato Viabilità, infrastruttura, trasporti e ambiente (Vita), Nando Amoruso. Quest'ultimo, per richiamare l'attenzione degli organi preposti, si è incatenato ad una croce di legno inscenando una via Crucis sulla statale 106 (nella foto). Il presidente del comitato Vita ha chiesto che vengano avviati i lavori di ammodernamento del tratto stradale. "Questa croce - ha detto Amoruso - è quella che sta portando da cinquant'anni la popolazione del crotonese costretta a viaggiare su una strada che è una mulattiera".