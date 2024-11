I Carabinieri del Comando Compagnia di Cirò Marina hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 39 anni, Vincenzo Malena, macellaio del posto con alcuni precedenti, poichè ritenuto l'autore dell'omicidio di Pasquale Carruccio avvenuto a Cirò Marina nel tardo pomeriggio del 10 dicembre. L'uomo, 44 anni, era stato rinvenuto sul selciato in via Pirainetto, nei pressi della scuola Casopero, intorno alle ore 20. Era deceduto all'ospedale civile di Crotone dov'era giunto in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato. Rinvenuta anche l’arma del delitto in un tombino nella zona del lungomare, un coltello da sub con una lama di 17 cm.





