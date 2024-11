Automobilisti e autotrasportatori hanno imboccato via diversa per approdare alle navi traghetto

Una cisterna, questa mattina, ha perso del liquido infiammabile in prossimità degli imbarcaderi Fs di Villa San Giovanni. L'area è stata prontamente transennata ed interdetta al traffico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche carabinieri, polizia e vigili urbani. Solo pochi disagi per gli automobilisti e gli autotrasportatori, costretti ad una via diversa per approdare alle navi traghetto. L'intero "serpentone", infatti, è stato chiuso e l'area completamente interdetta per diverso tempo, al fine di consentire le operazioni di messa in sicurezza.