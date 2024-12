Il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, il direttore dell’agenzia del demanio di Reggio Calabria, Antonio Arnoni, e il comandante del gruppo della guardia di finanza, il maggiore Alfredo Iannace hanno perfezionato l’iter che ha portato alla donazione da parte del Comune del terreno sul quale Guardia di Finanza costruirà la sua nuova sede. Un altro passo verso la realizzazione della Città della Giustizia di Locri è stato così compiuto presso l’agenzia del Demanio di Reggio Calabria. Accettata la proposta di donazione modale avanzata dal comune di Locri, preso in consegna il terreno sul quale edificare e contestualmente consegnato alla Guardia di Finanza che lì costruirà una nuova sede. Un passaggio burocratico necessario per dare corso a questa nuova operazione di razionalizzazione che garantirà sul territorio maggiori sicurezza e legalità.

L’ipotesi, risalente al 2021 quando sindaco a Locri era Giovanni Calabrese oggi assessore regionale al Lavoro, è adesso stata concretizzata grazie all’individuazione di un’area di proprietà comunale ubicata in fregio alla Via Cusmano, della superficie complessiva di mq. 40 mila circa. Il comando generale della Guardia di Finanza ha già assicurato la necessaria copertura finanziaria per la realizzazione dell’iniziativa infrastrutturale per un importo a oggi di circa 10 milioni di euro. Dunque presto la nuova sede del Gruppo.

