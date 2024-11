Il toccante discorso del colonnello Giancarlo Scafuri agli studenti della Piana di Gioia Tauro e ai loro insegnanti durante la commemorazione del militare ucciso nel 1987: «La Calabria merita di più». E Renzi rilancia su Twitter

«Ragazzi questa è la 'ndrangheta, c'è una mamma che dopo trent’anni piange ancora suo figlio» Così il colonnello Gianfranco Scafuri si è rivolto ai ragazzi della Piana di Gioia Tauro e ai loro insegnanti presenti alla commemorazione del vice brigadiere Rosario Iozia, ucciso 30 anni fa, a soli 25 anni, dalla 'ndrangheta a Cittanova.





«Spiegate bene ai ragazzi che cosa sia la 'ndrangheta e non abbiate paura di usare questa parola. Ditela. Non l'ha detta nessuno oggi in chiesa. C'è solo una strada, non ce ne sono altre. Spiegatelo bene ai ragazzi in modo che lo possano spiegare ai loro genitori» ha aggiunto Scafuri - La Calabria merita di più».





E anche Matteo Renzi su Twitter ha rilanciato l'intervento di ieri del comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria: «Orgoglioso dell'Arma dei Carabinieri. Fate sentire queste parole ai più giovani», è l'appello dell'ex presidente del Consiglio che posta anche il video in cui l'ufficiale dell'Arma invita gli insegnanti dei ragazzi presenti in chiesa a spiegare ai loro alunni cosa sono le cosche mafiose. «Mi sembrano parole che i più giovani devono ascoltare. Le condivido con voi – conclude Renzi - come voglio condividerle con i miei figli. Sono orgoglioso del lavoro dell'Arma dei Carabinieri».