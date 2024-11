Lo ha stabilito il Gup di Catanzaro durante l'udienza preliminare del processo 'Nuova famiglia', contro la cosca Rango-Zingari, attiva tra Cosenza e Paola

Rinvio a giudizio per 12 dei 47 imputati del processo 'Nuova famiglia' contro presunti esponenti del 'Clan degli zingari' attivo tra Cosenza e Paola. Lo ha stabilito il gup di Catanzaro durante una nuova udienza preliminare che si è svolta nel pomeriggio di ieri. In 35 hanno chiesto ed ottenuto il rito abbreviato che inizierà il 16 dicembre nell'aula bunker di Catanzaro. Le accuse a loro carico sono l'associazione a delinquere di stampo mafioso (per 23 persone), l'estorsione, il traffico di droga e, inoltre, l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Luca Bruni, giovane boss dell'omonimo clan scomparso a gennaio del 2012 e il cui scheletro venne ritrovato, nel dicembre scorso nelle acmpagne vicino Castrolibero. Il procedimento per l'omicido di Bruni, inizierà il 18 gennaio a Cosenza.