Il Sostituto procuratore di Catanzaro, ha chiesto un ergastolo e pene dai 22 ai 2 anni contro nei confronti dei 35 imputati al processo contro il clan 'Rango-Zingari', egemone nel cosentino

Condanne per quasi cinquecento anni di carcere sono state richieste dal Sostituto procuratore di Catanzaro, Pierpaolo Bruni, nei confronti degli imputati del processo sul clan cosentino "Rango-Zingari", ai quali era stato concesso il rito abbreviato.



Le accuse a carico degli imputati sono associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e narcotraffico. Per Maurizio Rango, considerato dagli inquirenti il boss del clan, è stato chiesto l'ergastolo. Rango dovrà anche rispondere dell'omicidio e occultamento di cadavere di Luca Bruni, figlio del boss 'Bella-bella', scomparso il 3 gennaio 2012 ed il cui cadavere è stato trovato nel dicembre 2014.

Le richieste:



Ergastolo per Murizio Rango

22 anni per Antonio Abbruzzese

21 anni per Ettore Sottile, Antonio Imbroinise e Domenico Mignolo

19 anni per Francesco Vivacqua, Alberto Ruffolo, Mario Mignolo e Gianluca Barone

18 anni per Francesco Ciancio, 16 anni per Celestino Bevilacqua e Rocco Bevacqua

15 anni per Gennaro Presta, Attilio Chianello e Danilo Bevilacqua

9 anni per Giuseppe Esposito

8 anni per Simone Santoro, Antonio Abbruzzese e Francesca Abbruzzese

7 anni per Luciano Impieri

5 anni per Mario Perri, Andrea Greco e Domenico Cafiero

4 anni e 6 mesi per Adolfo Foggetti

2 anni per Giuseppe Montemurro