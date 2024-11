L’arma, risultata oggetto di un furto, rinvenuta nell’auto del giovane soccorso dalla Polizia in stato confusionale. Disposti gli arresti domiciliari

Su richiesta del personale del 118, la Volante del Commissariato di Lamezia Terme è intervenuta in località Arcipretura, per un giovane in stato confusionale. Al fine di identificare il giovane e rintracciare i parenti dello stesso, all’interno delle tasche rinvenute le chiavi di un’autovettura ed una bustina contenente una sostanza, accertata essere successivamente cocaina.

Esteso un controllo sulla vettura che si accertava essere in suo uso rinvenuto, sul tappetino posteriore destro, occultato un fucile di marca Beretta a canne parallele mozzate recante un numero di matricola perfettamente leggibile. Il fucile dai riscontri è risultato essere oggetto di un furto avvenuto anni addietro, in una privata abitazione nel Comune di Maida.

Da ulteriori attività il Personale del Commissariato ha identificato il ragazzo per M.L.P., 18 anni, appena compiuti, lametino, non gravato da precedenti di alcun genere, e ha proceduto conseguenzialmente al suo arresto per il reato di porto e detenzione di arma alterata, ricettazione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina per il peso di 0,2 grammi, come accertato dall’esame effettuato dalla Polizia Scientifica.



La sostanza stupefacente, l’arma e il mezzo nel quale è stata rinvenuta sono stati posti sotto sequestro per gli ulteriori accertamenti, mentre il giovane, in stato di confusionale è stato condotto all’Ospedale civile di Lamezia Terme, in stato di arresto, e piantonato fino alle dimissioni avvenute nel tardo pomeriggio di domenica, allorché la Procura di Lamezia Terme ne disponeva gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.