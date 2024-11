Giovane di Cosenza ai domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti

Gli agenti della questura di Cosenza hanno arrestato un 26enne, Alessio Alvaro Capizzano, trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente 58 grammi di cocaina e la somma di settanta euro in contanti. I poliziotti hanno poi esteso la perquisizione all’abitazione del giovane dove sono stati rinvenuti altri 48 grammi di cocaina, 150 di marijuana due bilancini di precisione e duecento euro in contanti. Capizzano è stato posto ai domiciliari.