Due arresti della polizia di Stato di Crotone per detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel pomeriggio del 19, uomini della Squadra mobile hanno arrestato un 45enne di Cirò Marina, per detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di cocaina, e un 37enne, sempre di Cirò Marina, per sola detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

La droga è stata trovata nel corso di un controllo dell’auto a bordo della quale viaggiavano: circa 45 grammi in un giubbotto; mentre nella tasca porta oggetti della portiera lato conducente c'era una cartuccia calibro 9. In casa di uno dei due arrestati anche una pistola, marca Beretta con caricatore inserito, contenente sei proiettili. L'uomo ha indicato la presenza di un secondo caricatore contenente due proiettili, mentre all'interno della cassaforte, nella sala da pranzo, c'era una scatola con 50 cartucce. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.