Nei guai un giovane cosentino di 29 anni. Nel veicolo aveva 16 grammi di sostanza stupefacente

Un giovane di 29 anni di Cosenza è stato arrestato a Montalto Uffugo dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver notato i movimenti sospetti del giovane lungo viale Trieste, hanno operato una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nove involucri in cellophane celati nel cruscotto dell’auto, contenenti nel complesso 16 grammi di cocaina.

E’ stato inoltre deferito in stato di libertà anche per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale, misura restrittiva a cui era già sottoposto. L’arrestato è stato poi condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.