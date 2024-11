Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini i carabinieri della locale Stazione

Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella notte a Mileto, nel Vibonese, in via Vittorio Emanuele III all’indirizzo del ristorante-pizzeria “Il Granaio” di P.Z.. Danni ancora in corso di quantificazione. Sul posto per i rilievi e le indagini si sono portati i carabinieri della locale Stazione che non escludono al momento alcuna pista. Al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.