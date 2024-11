Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi poco prima delle ore 20 di ieri, all’indirizzo di un commerciante che si apprestava a chiudere la sua attività, in viale Affaccio a Vibo Valentia. L’uomo, Maurizio Mazzotta, 48 anni, originario di Francica, titolare di una rivendita di arredo bagno e pavimenti, è stato raggiunto agli arti inferiori da un proiettile esploso da un ignoto attentatore di esile corporatura che si sarebbe coperto con un ombrello. Diversi colpi hanno bersagliato la serranda dell'esercizio commerciale ed uno di questi ha attinto il commerciante ad una gamba. Soccorso dal personale del 118, prontamente intervenuto sul posto, è stato trasportato in Pronto soccorso a Vibo per gli accertamenti del caso. Indagini sono state avviate dalla Squadra mobile.