Sette colpi di pistola sono stati esplosi la notte scorsa, a Crotone, contro la saracinesca del salone per parrucchiere e centro estetico "Un diavolo per capello", ubicato nel centro cittadino. Alle 5.30 del mattino, udite le esplosioni, qualcuno ha allertato i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto. Sono appena terminati i rilievi condotti dai militari del Nucleo operativo della Compagnia di Crotone e del Reparto scientifico del Reparto operativo. I bossoli trovati sul posto hanno permesso di stabilire che la pistola usata per l'intimidazione e' una calibro 7,65. Non e' la prima volta che un atto intimidatorio colpisce il salone di via Firenze: era il gennaio del 2016 quando, in piena notte, una bomba carta e' stata fatta esplodere davanti all'attivita' gestita da una 45enne.