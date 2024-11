Due persone sono state arrestate nel Reggino poichè ritenute responsabili del danneggiamento aggravato dei locali di uno studio medico di Taurianova, avvenuto ad inizio del mese scorso. Le attività portate avanti dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Taurianova, della squadra mobile e del commissariato di Gioia Tauro.

In particolare, si ricorda, ignoti, con un’arma munita di silenziatore avevano esploso alcuni colpi contro la saracinesca del locale. Gli indagati sono ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo ed esplosioni in luogo pubblico in concorso. Il titolare dello studio medico è Francesco Nasso, primario del reparto di Medicina dell’ospedale di Polistena.