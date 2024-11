I fatti risalgono allo scorso 9 gennaio quando in una via piena di persone, furono esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco che bersagliarono un'auto parcheggiata e diversi esercizi commerciali

Alle prime ore dell'alba, la Polizia di Stato di Crotone ha arrestato due persone ritenute responsabili del reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina, e coinvolte, a vario titolo, nei gravi fatti che hanno interessato il quartiere Fondo Gesù nel primo pomeriggio dello scorso 9 gennaio. In quell'occasione, in una via piena di persone, furono esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco che bersagliarono un'auto parcheggiata davanti a un negozio di frutta in via G. Di Vittorio, anch'esso danneggiato da numerosi proiettili, e altri esercizi commerciali posti nelle adiacenze. Grazie alla visione dei filmati estrapolati dalle telecamere presenti nelle vicinanze, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti nonché a raccogliere elementi utili al fine di poter identificare uno dei materiali attentatori nonché a ricostruire la genesi dell'attentato individuandone, al contempo, uno dei soggetti coinvolti. Le operazioni di cattura e le successive attività di controllo e perquisizione protrattesi fino alla tarda mattinata saranno rese note con ulteriori dettagli nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata di domani in Questura alle ore 10.