La madre e il fratello erano stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. La vicenda nel Catanzarese

Nella mattinata odierna, si è presentato presso gli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Soverato, accompagnato dal proprio legale, Giulio Moreno Rizzo, l'uomo resosi irreperibile dalla serata del 31 agosto scorso a seguito dei noti fatti avvenuti in località Russomanno quando un carabiniere è stato aggredito nel corso di una perquisizione all'interno di una automobile. Lo stesso Rizzo, già deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, risulta, allo stato, indagato in stato di libertà.



