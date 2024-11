L’aggressione probabilmente è scaturita per problemi di origine ereditaria. L’uomo avrebbe minacciato e aggredito prima la sorella, poi i due operai.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi hanno arrestato per il reato di tentato omicidio, rapina, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, Francesco Martorano, 57enne pensionato, con precedenti per reati contro la persona ed altro.

L’uomo, nel pomeriggio di ieri, recatosi presso un appezzamento di terreno di proprietà del defunto padre, per il quale da anni è pendente un contenzioso per la spartizione tra i componenti della famiglia, avrebbe minacciato di morte con un bastone - all’estremità del quale era legato un uncino di ferro - due operai e la sorella, i quali erano intenti a raccogliere le olive, sottraendo ai primi due i loro zaini e colpendo la sorella alla nuca con un sasso di grosse dimensioni.

Successivamente, datosi alla fuga a bordo della propria autovettura, Martorano, non si è fermato all’alt dei Carabinieri, per poi fermarsi ad alcuni metri di distanza, dopo aver rischiato di investire uno dei militari. Sottoposto poi a perquisizione personale e veicolare, sul sedile anteriore lato passeggero, i militari hanno trovato il bastone di legno, della lunghezza di 105 cm, utilizzato per la minaccia nonché entrambi gli zaini sottratti precedentemente ai due operai, dai quali mancavano i soldi contanti. Un ulteriore tentativo di resistenza da parte dell’uomo è stato messo in atto al momento della perquisizione domiciliare.

Al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Arghillà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria reggina.