«Una troupe di "Striscia la notizia" ha subito un'aggressione mentre girava un servizio a Montepaone, nel Catanzarese». Lo rende noto, con un comunicato, il tg satirico di Canale 5.

«Il nostro inviato Michele Macrì - riferisce una nota - era a Montepaone per occuparsi di trasporti sanitari mediante ambulanza. In Calabria, infatti, alle imprese funebri è vietato l'esercizio di ambulanza. Un'attrice del tg satirico, fingendosi una badante che deve riportare a casa una donna dall'ospedale, si é messa in contatto con un'impresa che svolge entrambe le attività e che ha confermato la disponibilità del servizio di trasporto».

«L'inviato di "Striscia” ha deciso di andare a fare visita a queste persone che affermano di essere in regola con le norme regionali. Ma quando Macrì ha cercato di proseguire l'intervista, – continua la nota - un uomo ha perso la pazienza, ha preso una damigiana di vetro e l'ha scagliata violentemente contro l'operatore, prendendosela anche con una seconda operatrice».

«Infine, quando la troupe é rientrata in macchina per allontanarsi, un ragazzo si é sporto all'interno dell'auto e, in tono minaccioso, ha affermato: “Vi vengo a prendere sotto casa". Il servizio completo in cui si documenta quanto è accaduto – conclude la nota - andrà in onda stasera a Striscia la notizia, alle ore 20.35, su Canale 5».