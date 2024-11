È riuscito l'intervento chirurgico per rimuovere l'attrezzo utilizzato per la pesca che ieri pomeriggio ha colpito accidentalmente un bambino, conficcandosi nell'addome

Perfettamente riuscito all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, l'intervento effettuato dall'equipe di chirurgia pediatrica, guidata dal dottor Luciano Di Leone, per la rimozione di una fiocina che si era conficcata nell'addome di un adolescente di 12 anni, accidentalmente colpito con un fucile da sub sulla spiaggia di Sant'Irene a Corigliano-Rossano, per cause ancora in corso di accertamento al vaglio degli agenti del locale commissariato.

Soccorso da personale del 118 e trasportato al nosocomio bruzio con l'elisoccorso, il piccolo nella notte è stato condotto in sala operatoria per asportare il corpo estraneo che si era conficcato sul parenchima epatico, al di sotto del diaframma, provocando una ferita grave ma per fortuna non letale. La procedura è stata portata a termine insieme al dottor Sebastiano Vaccarisi, direttore della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di chirurgia epatobiliopancreatica e trapianti. Regolare il decorso post operatorio per cui il paziente è stato dimesso dalla rianimazione per essere affidato alle cure del reparto di degenza di chirurgia pediatrica.