Il 43enne, originario di Cosenza, è stato sorpreso mentre coltivava 20 piante alte oltre due metri

I carabinieri della stazione di Caccuri (Kr) hanno arrestato un uomo, G.A., 43enne originario di Cosenza e residente a San Giovanni in Fiore (CS), celibe, disoccupato, gia' noto alle forze dell'ordine. I militari hanno sorpreso l'uomo nel terreno agricolo di sua proprietà sito in località "Corico", poco distante dal comune di Caccuri, intento a coltivare 20 piante di canapa indica dell'altezza di circa due metri e 80 piante dello stesso tipo, innestate in appositi vasi di polistirolo contenuti all'interno di casse di plastica occultate sullo stesso terreno.

L'uomo è stato trovato in possesso di un grammo circa di sostanza stupefacente, 70 euro in contanti presumibili provento di spaccio, 2 taniche in plastica utilizzate per l'irrigazione e di altri 7 grammi circa di sostanza stupefacente suddivisa in dosi in una busta di plastica occultata all'interno della sua abitazione. Da qui l'arresto per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (AGI).