A Cittanova individuata vasta piantagione: 400 piante accuratamente ordinate in filari e ben irrigate. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Palmi

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, unitamente a militari dello Squadrone Cacciatori Calabria, hanno arrestato Biagio Versaci, di 42 anni di Scido (Reggio Calabria), e Salvatore Curinga, di 38 anni da Cittanova (Reggio Calabria), entrambi già noti alle forze dell’ordine, per coltivazione di sostanza stupefacente.

Le attività di sistematico monitoraggio di tutte le aree rurali della zona avevano portato negli ultimi giorni a concentrare l'attenzione in Contrada Petrara di Cittanova, ove i militari avevano più volte avvertito, anche a distanza, un fortissimo odore di marijuana, percependo quindi la presenza in zona di una coltivazione in piena fioritura.

I conseguenti servizi di osservazione e controllo attivati hanno consentito di rilevare nella mattinata il sopraggiungere dei due arrestati che, dopo aver parcheggiato poco distante l'autovettura, percorrevano a piedi un tragitto non tracciato, fino poi ad inerpicarsi su una scala a pioli, appositamente creata lungo un muro di contenimento, raggiungendo così un terreno abbandonato di proprietà comunale, originariamente destinato alla realizzazione del nuovo campo sportivo.

Si poteva così individuare una vasta piantagione di marijuana e accertare che i due si erano lì recati per accudirla. I due venivano immediatamente bloccati e tratti in arresto e la piantagione così rinvenuta è risultata composta da circa 400 piante (tutte dell'altezza compresa tra 2 e 3 metri accuratamente ordinate in filari, ciascuno assicurato da bastoni di sostegno e raggiunta dall'impianto di irrigazione), che venivano quindi estirpate, campionate e distrutte sul posto. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati alla Casa circondariale di Palmi.