A Bagnara Calabra due uomini, G.M., di 45 anni, e C. D. C., 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Bagnara Calabra per produzione di droga. I due sono stati sorpresi mentre stavano innaffiando 97 piante di canapa indiana. Sul posto i carabinieri hanno sequestrato un gruppo elettrogeno, una pompa elettromeccanica e del fertilizzante. Al termine dell'udienza di convalida il quarantacinquenne è stato sottoposto ai domiciliari ed il ventottenne all'obbligo di firma.