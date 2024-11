Nel territorio di Girifalco, nel Catanzarese, rinvenuta una piantagione di canapa. Trovata anche una pistola illegalmente detenuta

I militari della Stazione Carabinieri di Girifalco, hanno tratto in arresto P.L. cl. 55 per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, denunciando inoltre a piede libero Q.R. cl. 62, S.B.V. cl. 87 e Q.B.V. cl. 37 per le medesime condotte, nonché per e detenzione abusiva di arma da sparo.





I militari, avviato attento servizio di osservazione e controllo nell’agro girifalcese, nelle prime ore della mattinata odierna, hanno effettuato una perquisizione nel fondo agricolo di proprietà di Q.B.V. . All’interno del terreno curato inoltre da P.L., veniva individuata una serra, ove era abilmente occultata una piantagione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.





L’operazione, alla luce degli eventi, è stata estesa a ad un casale ubicato nel medesimo fondo, dove è stata rinvenuta una pistola illegalmente detenuta. A seguito di perquisizione domiciliare di P.L., Q.R., e S.B.V, prossimi congiunti di Q.B.V. rinvenute cime resinose di marijuana, pronte al consumo, per un peso totale di circa 70 grammi, ripartite in due contenitori, celati tra suppellettili nei locali domestici. Presente anche materiale utile alla partizione ed al confezionamento della sostanza illecitamente posseduta. Tratto in arresto P.L. e deferiti all’A.G. gli altri, si attende la celebrazione del giudizio direttissimo che avverrà nella mattinata di domani, 27 settembre, presso il Tribunale di Catanzaro.