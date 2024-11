Nuovo appuntamento con PNRR – Lo scippo al Sud, la trasmissione che racconta il più grande piano di investimenti mai visto in Europa. In onda alle 23 sul canale 19 del DTT

di Emilio Caserta

"Se cresce il Sud, cresce il Nord e cresce tutta l'Italia; se cresce l'Italia, cresce la Germania". Sarà questo uno dei temi trattati nella V puntata di PNRR – Lo scippo al Sud, trasmissione condotta il martedì da Pino Aprile, il direttore di LaC News24 e che racconta il più grande piano di investimenti mai visto in Europa, specialmente negli ultimi ottant’anni.

Premesso che per far crescere il Sud non bisogna convincere l’Italia e l’Europa di un’eventuale crescita del nord e della Germania, non ci sarebbe nulla di male a veder crescere solo il Sud (dopo 160 anni di stop), a non vedere più i suoi figli partire da questa meravigliosa terra, a non vedere più coloro che provengono da altre terre trattarci come fornitori “per due spiccioli” e poi come clienti con prezzi moltiplicati.

Il punto è, perché riprenda vigore l'economia europea, deve essere forte quella della Germania, la quale è il primo Paese manifatturiero del continente; ma l'economia tedesca dipende da quella dell'Italia, (ancora) secondo Paese manifatturiero d'Europa, ed è suo interesse che l’Italia cresca. Ma se il Nord (parte di Paese da cui provengono tutti i ministri favorevoli alla germanizzazione d’Europa) non cresce più, è perché al Sud non si investe da troppi anni. È stato dimostrato infatti che per ogni 100 euro investiti al Sud (miglior mercato di sbocco per i prodotti del Nord), il 40% ritorna al Nord per interdipendenza.

Come saranno ripartiti i fondi del PNRR? Di chi saranno i vantaggi e gli svantaggi?

Come per le scorse puntate, interverrà Luca Antonio Pepe illustrandoci i piani sul PNRR; egli è dottore in Economia e collaboratore per conto del Senato come vigilante proprio di questi dossier e di queste documentazioni. Sarà presente anche il prof. Gianfranco Viesti, docente di economia applicata presso l’università di Bari, egli interviene nello spazio settimanale illustrando ampliamente lo scippo ai danni del Sud più nel dettaglio.

Il piano del PNRR è la più grande quantità di denaro mai giunta in Italia; l'ultima occasione per unire il Paese diviso da un secolo e mezzo di politiche contro il Mezzogiorno, lasciato senza ferrovie, strade, centri di ricerca, ospedali, reti di connessione scadenti.

Di questo e tanto altro ancora parleremo nella puntata di stasera: sarà possibile seguire “PNRR – Lo scippo al Sud” a partire dalle 23 su LaC Tv Canale 19 del DTT, sulla pagina Facebook di LaC News 24 e in streaming sul sito www.lactv.it.