L'episodio è avvenuto la sera del 9 giugno con l'uomo che per le lesioni subite ha lottato tra la vita e la morte in terapia intensiva per oltre un mese

Un commerciante del centro di Corigliano Rossano è stato ridotto in fin di vita a seguito di un brutale pestaggio, avvenuto la sera del 9 giugno 2023. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, agendo su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno eseguito il fermo di un pregiudicato 44enne, identificato come principale sospettato dell'aggressione. L'indagine, seguita direttamente dal Procuratore Alessandro D’Alessio, ha rivelato una serie di elementi probatori concordanti che hanno consentito di ricostruire la dinamica di un atto che fin da subito appariva complesso e di difficile risoluzione.

La vittima, si presentò inizialmente al Pronto Soccorso con gravi lesioni in tutto il corpo, cercando di far credere agli operatori che si fosse trattato di una caduta accidentale. Tuttavia, tale versione è stata subito messa in discussione sia dai medici che dagli investigatori, che hanno intrapreso un'attenta indagine per scoprire la verità dietro quel tragico episodio. Nelle settimane seguenti, le condizioni della vittima si sono aggravate, portando a scompensi causati dalle lesioni interne che lo hanno condotto in coma.

L'uomo è stato trasferito in terapia intensiva all'ospedale di Cosenza, dove ha lottato tra la vita e la morte per oltre un mese. Solo di recente, le sue condizioni generali hanno mostrato un lieve miglioramento, ma le conseguenze delle lesioni subite saranno valutate dopo un lungo e complesso percorso riabilitativo. Dalle indagini è emerso che le gravi lesioni e il pericolo di vita del commerciante sarebbero stati causati da un individuo terzo, identificato come un pregiudicato 44enne e già ex sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, residente a Corigliano.

Il Pubblico Ministero responsabile delle indagini ha quindi emesso un provvedimento di "fermo di indiziato di delitto" nei confronti del soggetto su cui gravano gravi indizi di colpevolezza. L'uomo è stato posto in stato di fermo e, dopo le procedure di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Castrovillari, dove sarà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.