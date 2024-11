La ragazza di 28 anni giovedì scorso stava sistemando della merce in negozio quando è stata travolta da una scaffalatura in ferro

Sono serie le condizioni della commessa di un negozio di intimo rimasta ferita in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì scorso a Crotone. La donna, P.A., 28 anni, ha riportato varie fratture multiple alla colonna vertebrale, dopo essere stata travolta da una scaffalatura in ferro, che ha ceduto, mentre sistemava della merce, per motivi che sono in corso di accertamento.

La giovane era stata soccorsa dai sanitari del 118, trasportata in ospedale e poi trasferita a Catanzaro. La prognosi è riservata.

Sul posto erano intervenuti anche polizia, vigili del fuoco e personale dell’ispettorato del lavoro, che ha disposto il sequestro della parete espositiva danneggiata, mentre la restante area del negozio, che si trova in pieno centro cittadino, è rimasta aperta al pubblico. Ora bisognerà appurare come mai lo scaffale sia crollato e se fosse fissato alla parete.