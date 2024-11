«Commissariamento immediato dell'istituto». È quanto chiede il deputato del M5s Alessandro Melicchio che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. «Nel liceo di Castrolibero - prosegue Melicchio - è necessario ristabilire quel patto di fiducia ormai spezzato tra l'istituzione scolastica, le famiglie, gli insegnanti e gli studenti che continuano ad occupare la scuola. Sono convinto che nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del principio dell'autonomia scolastica, al governo corra l'obbligo di mettere ordine in questa sconcertante vicenda».

«Sconcertante - sottolinea il parlamentare - sia per come è stata mal gestita dalla dirigenza dell'istituto, sia per il contesto in cui si è sviluppata, per le verità che sembrano farsi strada. Il mio giudizio si ferma qua: nella rappresentazione del caos che ha generato questo caso. Sono convinto che la magistratura farà piena luce sull'accaduto, ora però un segnale forte deve arrivare dal governo». La posizione del professore accusato di abusi ai danni di studentesse, così come quella della preside, sono al vaglio degli inquirenti.