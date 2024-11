Il giovane dovrà espiare la pena residua di 2 anni, 9 mesi e 24 giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione Reggio Calabria–Archi hanno arrestato, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria - Ufficio Esecuzioni Penali, Giuseppe Rodà, 22enne, domiciliato in città, noto alle forze dell’ordine, già destinatario di avviso orale del Questore di Reggio Calabria.

Il giovane dovrà espiare la pena residua di 2 anni, 9 mesi e 24 giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi commessi in Reggio Calabria nell’anno 2013.

Al termine delle formalità di rito, è stato condotto nella Casa Circondariale di Rc-Arghilla’ a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.