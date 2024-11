La coordinatrice regionale di Forza Italia, Jole Santelli si congratula con il neo eletto sindaco di Vibo valentia

“Congratulazioni di cuore al nuovo sindaco di Vibo Valentia Elio Costa. Il pres. Costa, torna a riprendere il lavoro che aveva lasciato forte della stima che ha saputo conquistare e delle aspettative e speranze che i cittadini hanno riposto in lui. Dai dati in nostro possesso – scrive in una nota l’On. Jole Santelli, Coordinatore Regionale Forza Italia Calabria – anche la lista di diretto riferimento di FI ha avuto una buona affermazione, cosa particolarmente rilevante considerato che anche nelle altre liste sono state candidate persone vicine al nostro partito. Abbiamo creduto e, con lealtà contribuiremo, nel progetto di città che Elio Costa vuole costruire nella certezza che Vibo sia nelle mani di un sindaco che saprà riportarla al Suo splendore e che riuscirà a farne un modello amministrativo. FI sarà al suo fianco in tutte le battaglie con i propri consiglieri comunali, regionali e la propria deputazione. Un ringraziamento al coordinatore Provinciale Domenico Arena al consigliere Mangialavori ed a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo.”