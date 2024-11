È risultata positiva al test antigenico una dipendente del comune di Morano Calabro. Per questa ragione il sindaco, Nicolò De Bartolo, ha deciso in via precauzionale di chiudere la casa municipale da lunedì a mercoledì prossimo. Intanto già nella giornata di domani verrà effettuata la sanificazione degli uffici e degli ambienti di lavoro. Questa decisione comporterà ovviamente anche la sospensione di tutti i servizi, compresi quelli su appuntamento. Alla dipendente il sindaco ha formulato gli auguri «per una pronta guarignione».