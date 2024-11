Si chiama Giuseppe Guetta ed è il commissario prefettizio che si è insediato questa mattina al Comune di Scalea, dopo le dimissioni del sindaco Gennaro Licursi, datate 24 dicembre 2019. Guetta avrà il compito di traghettare l'ente a nuove elezioni, previste nella prossima primavera. In città c'è già un gran fermento.

Le dimissioni di Gennaro Licursi

Gennaro Licursi, eletto con una lista civica a maggio del 2016, ha rassegnato le dimissioni poco più di un mese fa a seguito del coinvolgimento in "Ghost work", un'inchiesta giudiziaria condotta dalla procura di Paola per far luce sul fenomeno dell'assenteismo.

L'ex primo cittadino, dipendente dell'Asp di Cosenza fino all'agosto scorso, è stato arrestato il 12 dicembre con l'accusa di aver eluso oltre 600 di lavoro come responsabile del servizio di continuità del 118 e guardie mediche del distretto Asp del Tirreno. Successivamente, il prefetto avevo dichiarato la sospensione dell'incarico pubblico, perché incompatibile con le accuse mosse dalla procura guidata da Pierpaolo Bruni.

Licursi, che nel frattempo ha scontato la misura cautelare ai domiciliari, ha poi deciso di rinunciare all'incarico definitivamente il giorno prima di Natale. Processato, ha chiesto e ottenuto l'applicazione della pena su richiesta di entrambe le parti, un procedimento speciale alternativo al rito ordinario comunemente indicato come patteggiamento.