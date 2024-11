Commissione di accesso agli atti al Comune di Tropea. L’invio porta la firma del prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Paolo Grieco, e punta ad accertare eventuali infiltrazioni mafiose nella vita dell’ente o forme di condizionamento della criminalità organizzata sull’amministrazione anche attraverso legami, rapporti ed eventuali parentele di politici ed impiegati del Comune che possono aver svilito il prestigio che un ente locale (anche all’esterno) deve sempre conservare. Un’attività ispettiva ad ampio raggio, dunque – come prevede la legge in simili casi – che fissa in tre mesi l’arco temporale per i lavori della terna che compone la Commissione di accesso agli atti, prorogabile di altri tre mesi.

