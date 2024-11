Il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino ha provveduto alla sospensione del Consiglio Comunale di Nocera Terinese e di quello di Squillace, nell’attesa dello scioglimento ai sensi di legge.

Motivazioni diverse

In particolare, il Consiglio di Squillace è stato sospeso dopo la mancata approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio; quello di Nocera Terinese per le dimissioni del Sindaco divenute efficaci ed irrevocabili. Per la temporanea gestione dei due enti, il Prefetto ha nominato Anna Famiglietti commissario al fine di garantire la regolare gestione del Comune di Nocera Terinese e Giuseppe Belpanno commissario per Squillace.