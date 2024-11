Armi, droga e denaro. Arrestato un 25enne rossanese, bracciante agricolo, che dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Per il ragazzo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Non è sfuggita all’attenzione degli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano una bmw che sfrecciava in una delle vie principali del rossanese. L’auto è stata fermata dai poliziotti e il conducente sottoposto a controlli. Il giovane è parso subito nervoso tanto da insospettire gli agenti.

Dalla successiva perquisizione sono stati rinvenuti all’interno dell’auto 111 grammi di marijuana, un coltello a serramanico e 3 involucri pronti per essere ceduti. A casa del giovane invece, oltre ad altra marijuana sono stati trovati 2 bilancini di precisione perfettamente funzionanti e materiale utile al confezionamento. In un’altra stanza i poliziotti hanno rinvenuto della cocaina suddivisa in due involucri mentre in una cassaforte del tipo amovibile vi era depositato del denaro. Scoperta anche una serra indoor perfettamente funzionante completa di sistemi di ventilazione e irrigazione monitorata da un sistema di controllo dell’umidità di ultima generazione.