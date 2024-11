Li hanno trovati occultati nel bagno, quattro involucri in cellophane contenenti 120 grammi di marijuana e 60 di hashish. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’esito di un controllo domiciliare disposto dai carabinieri della compagnia di Soverato. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato un bilancino digitale di precisione, nonché la pellicola utilizzata per il confezionamento delle dosi. Il giovane, B.M., 19enne di Guardavalle, è stato tratto in arresto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione. Questo pomeriggio, la 2^ Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Questa mattina, invece, i carabinieri della stazione di Badolato, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, nel corso di analoga attività, hanno deferito in stato di libertà due giovani del posto, poiché trovati in possesso di 7 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e 650 euro ritenuti provento dell’attività delittuosa. Le sostanze stupefacenti, sulla cui provenienza sono tuttora in corso accertamenti, previo campionamento, verranno inviate presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per le analisi qualitative di rito.

l.c.