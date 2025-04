Un «gravissimo atto intimidatorio». Il presidente della Regione Roberto Occhiuto è tra i primi a esprimere «vicinanza e solidarietà» a Emanuele Ionà, vicesegretario regionale di Forza Italia e titolare della concessionaria di automobili Calabria Motori, andata a fuoco nella notte a Villa San Giovanni, a quanto pare per un atto doloso.

«L’ennesimo gesto vigliacco subito da questo bravo e coraggioso imprenditore che non si è mai tirato indietro di fronte agli atteggiamenti criminali, denunciando sempre simili azioni così deplorevoli», continua Occhiuto.

«Azioni – conclude – che fanno indignare tutta la Calabria perbene, la stragrande maggioranza della nostra regione».

Cannizzaro: «Un gesto che ci riporta indietro di decenni»

«Apprendiamo con sgomento dell'atto intimidatorio di chiaro stampo mafioso che nella notte ha colpito la famiglia Ionà, la cui concessionaria di automobili è stata data alle fiamme da ignoti. Un danno economico notevole, ma soprattutto un gesto di una vigliaccheria unica, che ci riporta indietro di decenni». È quanto scrive il segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

«Le dinamiche dell'azione intimidatoria, infatti, portano a pensare che dietro ci sia una matrice più alta del raptus di follia di un esaltato, qualcosa da ricercare probabilmente in mentalità e dinamiche criminali più organizzate, e che vanno quindi combattute in maniera ancora più profonda e tenace. Ma a prescindere da chi e perché, non è pensabile che ancora oggi accadano cose del genere», continua.

«Calabria Motori, Emanuele Ionà e tutta la sua famiglia, in cui includiamo tutti i numerosi collaboratori, fanno parte di quella Calabria sana che va difesa a tutti i costi. Persone perbene, imprenditori notoriamente sani e seri, gli Ionà rappresentano una realtà che dà posti di lavoro e lustro al territorio. Forza Italia tutta, con in testa il segretario regionale del partito, Francesco Cannizzaro, si stringe attorno ad Emanuele e tutta la grande famiglia Ionà, non solo in virtù del ruolo svolto dall'imprenditore all'interno del partito, ma soprattutto per le qualità umane e gestionali che lo contraddistinguono. Avanti, senza paura e, come sempre, a testa alta», conclude la nota.

Daffinà: «Un triste risveglio»

«È un triste risveglio per la Calabria e per tutti noi, quello di stamane, non soltanto per la concessionaria Calabria Motori e per il titolare, il carissimo amico e valido dirigente di partito Emanuele Ionà, vicesegretario regionale di Forza Italia, al quale esprimo la mia vicinanza ed il personale rammarico per una vicenda che, purtroppo, ci costringe ancora una volta a riflettere, rispetto al tentativo di riportare indietro nel tempo la nostra bellissima terra». Così l’esponente vibonese di Fi, Tonino Daffinà, esprime il proprio sconcerto, dopo aver appreso la notizia dell’incendio.

«Il vile atto contro un imprenditore serio e preparato, prima ancora che un politico di livello, apprezzato ben oltre i confini regionali – prosegue Daffinà – non ci toglie tuttavia la fiducia di continuare a perseguire il sogno di una Calabria diversa che, per alcuni aspetti, abbiamo imparato ad apprezzare negli ultimi anni, grazie alla sapiente guida del presidente Roberto Occhiuto».

«Certo, provare a mettere a serio rischio un’attività commerciale venuta alla luce non da molto, nel momento in cui gli inquirenti capiranno le cause dell’accaduto e saranno in grado di ricostruirne la matrice, significherebbe, qualora dietro ci fosse il racket, provare a far desistere chi ancora crede nella propria terra, evitando di migrare altrove, anche al costo di pagare un prezzo alto», aggiunge Daffinà.

«Siamo consapevoli, però, che Emanuele Ionà e la sua famiglia, così pesantemente feriti, sapranno continuare a combattere per quel cambiamento che necessita di tempi lunghi ma nel quale bisogna credere. Occorre, d’altronde, proseguire senza tentennamenti sulla strada della legalità, con piena fiducia nelle istituzioni, nella consapevolezza che piegarsi alle minacce – conclude Daffinà – significherebbe rinunciare alla libertà di fare impresa, facendo prevalere logiche che, purtroppo, ci riportano a un tempo rassegnato per tutti noi».

La tazzina della legalità: «I dazi agli imprenditori li mette la ‘ndrangheta»

«I “dazi” degli imprenditori calabresi li mette la 'ndrangheta. Anche stamattina, scorrendo le notizie sui social, apprendo dell'ennesimo attentato: a farne le spese è stato Emanuele Ionà titolare di una concessionaria a Villa San Giovanni». È quanto si legge nel messaggio di vicinanza dell’associazione La tazzina della legalità.

«Qui in Calabria il Padre Nostro sembra ormai recitare: “Dacci oggi il nostro attentato quotidiano”. Basta. Non se ne può più. È diventato intollerabile assistere a questa scia di violenza e intimidazione mentre la politica continua a sfilare sui palchi delle cerimonie con quella boria pomposa che ormai non convince più nessuno», prosegue la nota.

«Alla presidente Giorgia Meloni chiediamo provvedimenti seri, urgenti e concreti: la Calabria è una polveriera, e se non si interviene ora, sarà troppo tardi – è l’appello lanciato –. All’imprenditore Emanuele Ionà va tutta la nostra solidarietà personale e dell’associazione La tazzina della legalità. Ci auguriamo che almeno il fondo antiracket intervenga con la massima celerità per restituire dignità a chi ha subito un attacco vile e mafioso».

«Contatteremo nelle prossime ore la sindaca Giusy Caminiti per valutare insieme quali azioni concrete e di stimolo intraprendere. Passate le prime 48 ore – quelle dei post e degli articoli di circostanza – noi non vogliamo lasciar cadere il silenzio», conclude l’associazione.

L’abbraccio di Lamezia

«Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, la più sentita e profonda vicinanza alla famiglia Ionà, colpita da un gesto vile e inaccettabile che offende non solo chi lo subisce ma l’intera comunità calabrese. In particolare, desidero esprimere piena solidarietà a Emanuele e Vivienne Ionà, imprenditori seri e stimati, punti di riferimento nel tessuto economico e sociale della nostra città, esempio autentico di quella Calabria operosa e silenziosa che lavora ogni giorno per costruire sviluppo, dignità e futuro, imprenditori che hanno sempre saputo coniugare il rigore della professionalità con la sensibilità umana, il successo aziendale con l’impegno civile, il lavoro con l’attenzione al prossimo.

Il gesto ignobile non può e non deve passare sotto silenzio; lo condanniamo con fermezza, perché è un attacco alla libertà, al lavoro onesto, al coraggio di chi sceglie ogni giorno di rimanere e investire nella propria terra, nonostante le notorie difficoltà. Abbiamo piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, certi che faranno piena luce su quanto accaduto. Sappiamo che ogni giorno, con dedizione e coraggio, uomini e donne dello Stato lavorano per garantire sicurezza, giustizia e legalità, e a loro va il nostro ringraziamento e il nostro sostegno.

La Calabria che vogliamo – e che ogni giorno tanti imprenditori come Emanuele e Vivienne Iona’ rappresentano – è quella fatta di laboriosità, legalità, spirito di sacrificio e amore per il territorio. Alla famiglia Iona’ esprimiamo non solo la nostra solidarietà, ma anche la certezza che la parte migliore di questa terra saprà reagire unita, difendendo i valori della convivenza civile, della libertà economica e del rispetto reciproco. La città di Lamezia Terme si stringe intorno con affetto e con forza a chi subisce soprusi e violenze. Nessuno è solo davanti alla prepotenza: la comunità onesta è al vostro fianco». Così il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro.

Gianturco: «Si faccia piena luce»

«Esprimo la mia più sincera solidarietà all’imprenditore lametino Emanuele Ionà, alla sua famiglia, alla società e a tutti i dipendenti per il grave incendio che ha colpito la concessionaria a Campo Calabro.

In momenti così difficili, è fondamentale che la comunità si stringa attorno a chi subisce simili atti, condannando con forza ogni gesto che danneggia il tessuto sano e produttivo del nostro territorio.

Auspico che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e che Emanuele, insieme alla sua squadra, possa riprendere al più presto l’attività con la determinazione e la passione che lo contraddistinguono». Così il consigliere comunale di Lamezia Terme, Mimmo Gianturco.

Mangialavori: «Episodio gravissimo»

«Esprimo la mia solidarietà all’amico Emanuele Ionà, vittima di un gravissimo episodio intimidatorio che merita severa condanna. L’incendio della sede aziendale di Villa San Giovanni è un durissimo colpo non solo e non tanto sul piano economico, ma su quello morale: l’impegno, il lavoro, i sacrifici di un imprenditore mandati in fumo da mani criminali. Invito Emanuele a non arrendersi e a guardare avanti, sapendo che attorno a sé ha tantissime persone che ne apprezzano le doti umane, con l’auspicio che le forze dell’ordine possano individuare i responsabili ed assicurarli alla giustizia». Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori.

Murone: «Lo Stato c’è»

Piena e convinta solidarietà all’imprenditore lametino Emanuele Ionà da parte del professor Mario Murone, candidato sindaco a Lamezia Terme per la coalizione di centrodestra. «No, la Calabria non è questa e non può essere questa. «Non disponiamo ancora – ha dichiarato Murone - del risultato delle indagini avviate dalle Forze dell’ordine sul grave incendio che ha colpito la concessionaria automobilistica del Gruppo Ionà a Campo Calabro, a pochi chilometri dal capoluogo reggino. Si teme un attentato intimidatorio, e quindi di matrice dolosa. Certo è che i danni causati dall’incendio sono ingenti, essendo stati letteralmente distrutti sia ampia parte dell’immobile e degli arredi, sia diverse automobili esposte. Se ci trovassimo di fronte a un gesto criminale, o addirittura riconducibile a mandanti mafiosi, ai sentimenti di solidarietà si unirebbe un fortissimo grido d’allarme. La Calabria non potrebbe continuare a tollerare azioni di questa natura che colpiscono in modo traumatico e spesso mortale la vita economica e imprenditoriale della regione».

Il professor Murone si rivolge, pertanto, all’opinione pubblica e alle Autorità competenti: «Sono certo che Magistratura e Forze dell’ordine, che godono della nostra più larga stima, sapranno al più presto individuare e colpire con le armi della legalità gli eventuali autori di un gesto tanto drammatico e scoraggiante. Lo Stato c’è e lo ha dimostrato più volte. All’opinione pubblica calabrese dico di fare quadrato attorno alle forze sane, che sono maggioritarie, per evitare che imprenditori e soggetti esposti possano avvertire fenomeni, anche involontari, di isolamento».

Vigor Lamezia: «A testa alta»

«La Vigor Lamezia è vicina ad Emanuele e a tutti i componenti della famiglia Ionà. A loro va la nostra solidarietà, il nostro incoraggiamento. Siamo certi che il vile gesto non impedirà loro di continuare a testa alta il proprio lavoro con la determinazione e l’onestà di sempre. Siano altresì sicuri che loro, che sono partiti dalla nostra Lamezia, continueranno a esportare in tutta la regione quei sani valori li hanno sempre contraddistinti».