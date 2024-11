Si spalancano le porte per gli oltre diecimila partecipanti ai due concorsi indetti dall’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per l’assunzione di trenta operatori sociosanitari e diciotto infermieri. Il Consiglio di Stato dopo un’attesa estenuante ha fornito il responso respingendo il ricorso proposto dagli avvocati Giuseppe e Francesco Pitaro per conto di un gruppo di candidati in un primo tempo risultati ammessi alle prove preselettive poi annullate dal management aziendale a causa di irregolarità e anomalie.

Si terranno dunque nella giornata di domani e dopodomani le selezioni per la figura di operatore sociosanitario e il 28 e il 29 quelle per le figure di infermieri. Le prove concorsuali si svolgeranno nell’edificio di Scienze Giuridiche del campus universitario di Catanzaro secondo i calendari pubblicati dall’azienda ospedaliera.

Luana Costa