Concorso a comandante della polizia municipale di Corigliano Rossano: confermata la ragione di opportunità circa le dimissioni dell’attuale dirigente della polizia locale di Reggio Calabria Salvatore Zucco da componente della commissione esaminatrice concorsuale a dirigente del Comune di Corigliano Rossano. Sul punto interviene l’assessore al ramo Mauro Mitidieri che sottolinea come l’ufficiale avesse manifestato «la propria disponibilità dichiarando l'assenza di condizioni di incompatibilità, come da prassi amministrativa. Tale dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità non è stata smentita dopo le deduzioni e censure, sottolineate da uno dei candidati alla procedura concorsuale, il quale ha evidenziato come vi siano stati pregressi contatti lavorativi tra il dottor Zucco ed alcuni dei candidati di altri enti comunali».

È questa, quindi, la motivazione che ha indotto il graduato alle dimissioni che sono di «mera opportunità», continua Mitidieri, il quale sottolinea come tale scelta sia da considerare «esclusivamente personale». Secondo l’amministratore «non sussistevano obbiettive situazioni che imponevano la dichiarazione di incompatibilità, atteso che i rapporti lavorativi si riferivano a situazioni pregresse e comunque non costituenti chiare ed inequivocabili fattispecie di incompatibilità». L’amministrazione comunale, nel frattempo, è già al lavoro per procedere alla sostituzione attingendo ad organi governativi come la Prefettura ed altri enti comunali in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità.